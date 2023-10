“Soy muy feliz con lo que hago”: Yamila Reyna lista para asumir un nuevo gran desafío en TVN

La animadora del programa “Hoy se habla” de TVN, Yamila Reyna, se consolidó como uno de los rostros más fuertes del canal. Ella ha estado teniendo más y más protagonismo dentro de los espacios del canal, y ahora va a asumir un nuevo desafío: realizar la cobertura del Festival de Cine de Valdivia.

La actriz y comediante habló con Página 7 sobre esta nueva aventura en la que se va a adentrar: “Voy a estar despachando para distintos programas del canal principalmente para el ‘Hoy se habla’”. Ella aclaró que no sólo estará enfocada en el evento cinematográfico, sino que recorrerá distintos puntos turísticos de la ciudad.

Sobre el Festival, Yamila dijo que “es la primera vez que voy a cubrir un festival y nada más y nada menos que un festival de cine. Creo que han pensado en mí porque soy actriz y porque además soy fanática del cine nacional, y también del internacional”.

“Me gusta sorprenderme”

“Estoy preparándome, estudiando y bueno, un poco ansiosa, nerviosa también, porque nunca he cumplido este rol en el canal de hacer notas, de ir en cobertura de un festival, siempre me ha tocado animar o voy a actuar, pero bueno, es parte de estar en este canal que siempre me brinda nuevas oportunidades. Estoy aprovechándolas al máximo y tomándomelas como siempre, con mucho respeto y mucho profesionalismo”, afirmó.

Yamila afirmó sentirse muy bien en su casa televisiva. “Siento que por eso soy muy feliz con lo que hago. Y para qué decírtelo, lo agradecida que estoy siempre con TVN porque me suman desafíos. Todos los trabajos que he hecho en este canal han sido siempre desafiantes”.

“Me gusta sorprenderme in situ con lo que va sucediendo en el momento, pero siento que si el canal tiene expectativas sobre mí y que por eso me eligieron, entonces me es una gran responsabilidad, como cada desafío que me han invitado a participar”, comentó sobre este nuevo proyecto.