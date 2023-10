Julio Jung Duvauchelle recordó cuando fue sorprendido in fraganti por su hija: “No me pude dormir”

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, el actor Julio Jung Duvauchelle compartió una impactante anécdota que sucedió durante una fiesta de año nuevo cuando él fue sorprendido junto a su esposa mientras tenían relaciones sexuales.

“Se fueron todos de la casa, nos pusimos regalones, empezamos a hacer el delicioso, como le dicen, y en un minuto estaba arriba de mi mujer (misionero), y en minuto siento un dedito acá en la espalda, era mi hija de 4 años”, partió contando para la sorpresa de todos.

Él relató que se comenzó a complicar sin saber bien qué excusa entregarle a su hija. “Nos estamos dando el abrazo de año nuevo”, le terminó diciendo. Él posteriormente se arregló, salió de la cama y fue a acostar a su hija para que se fuera a su habitación a dormir.

“No me pude dormir porque pensé: ‘le acabo de causar un trauma a mi hija que no se le va a pasar jamás’”, señaló entre risas. Ella ahora tiene 7 años y reveló que ella no le ha tocado el tema.

Su propia experiencia con sus padres...

Sobre si a él le ha tocado escuchar a sus padres teniendo intimidad, vale recordar que sus padres son los consagrados actores Julio Jung y María Elena Duvauchelle, Julio confesó que sí.

“Para mí fue traumático porque era más grande que mi hija (...) nunca mi papá me dio una charla (de sexualidad). Él me vio, me tiró una pantufla y me cerró la puerta”, cerró el actor.