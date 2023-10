Daniela Aránguiz se fue de tarro y reveló que Daniel Valenzuela la invitó a salir: “Yo me dejo querer, obvio”

En el último capítulo de “El Purgatorio” estaban de invitados Daniel Valenzuela y Karol Lucero. Sin embargo, fue una edición especial porque llegaron a revolver el gallinero, Camilísima y Daniela Aránguiz.

La panelista de “Zona de estrellas” fue a comentar el reality “Tierra Brava” junto a la primera eliminada del reality, pero no se iba a ir sin entregar más de una revelación. Aránguiz se fue de tarro y confesó que el Palomo la había invitado a salir.

“El Palomo también me invitó a salir cuando estuvimos en PH. Ahora estoy soltera”, afirmó Aránguiz. “Echemos a pelear los cuernos”, bromeó Valenzuela.

“Estábamos en un programa de conversación que es tu competencia amigo, estábamos los dos, y me dijo muchas cosas: ‘qué estupenda, qué mujer bonita’”, reveló la panelista.

Él bromeó que la invitó a Dubai, y señaló que no fue con mala intención, con lo que todos estuvieron de acuerdo. “No le pareció, no sé por qué”, dijo Palomo.

“No, sí tampoco es que no me haya parecido. Yo me dejo querer, obvio”, contó Daniela Aránguiz. El animador Nacho Gutiérrez le preguntó si es que le interesaba salir a dar una vuelta con Daniela, y ella contestó “yo creo que le interesaba hacer otras cosas, amigo”.