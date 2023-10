“Espero que tú cumplas...”: Jennifer Galvarini mandó directo mensaje a su marido en Gran Hermano

La querida participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, le mandó un directo recado a su marido Rodrigo, respecto al cuidado de su pequeño hijo Felipe, recordándole que lo dejó bajo su responsabilidad.

Así lo contó en conversación con Estefanía Galeota, a quien le contó la petición que le hizo a su pareja de cuidar a “Gatito” en todo momento, la cual espera que cumpla a cabalidad.

Pincoya envió recordatorio a su marido

“Así es la hue..., donde mis ojos lo vean, porque el chico se puede caer, le puede pasar cualquier cosa, porque él se quedó al cuidado de mi hijo, y mi marido me conoce”, reveló a modo de advertencia, como madre leona con su cachorro.

“Así que Rodrigo, te paso el dato no más”, agregó, según consignó Página 7.

Además, la representante de Chiloé le recordó que “si tú llevas al cumpleaños a Felipe (su hijo), que no tenía permiso, puede ir, pero usted lo lleva y se queda ahí, o mi hermana o alguien, tú no me lo dejas solo”, expresó.

Finalmente, respecto a sus aprensiones señaló que “cada mamá es diferente, y yo te dejé la responsabilidad a ti, y espero que tú cumplas con eso”, remató.