Daniel Fuenzalida contó la firme si es que se iría a animar un matinal: “La respuesta está clarísima...”

En el último capítulo de “Me Late Digital” hablaron sobre la rumoreada llegada de Rodrigo Sepúlveda a TVN, en específico al matinal “Buenos días a todos”, el cual ha estado clavado en el último lugar por varias semanas.

A propósito de esto, en las preguntas durísimas le consultaron si es que le ofrecieran a Daniel Fuenzalida el rol de animador en el matinal de TVN, pero sin nadie del panel, ¿él aceptaría la propuesta?.

Sergio Rojas y Antonella Ríos bromearon que la pregunta era mala onda porque los querían dividir, pero la última voz la tenía el animador.

¿Se iría el Huevo?

“La respuesta está clarísima, siempre he dicho que quiero animar un matinal y claro que me iría”, lanzó ocasionando la risas de todos los panelistas del espacio de farándula.

“Lo he dicho porque siempre he querido animar un matinal, y no me están llevando como un programa de farándula. Si me están llamando de un matinal... obviamente”, agregó el Huevo.

Él aclaró que sí llevaría a sus compañeros si se tratara de una propuesta de un canal sobre un programa de farándula, mas no si se tratase de un matinal. La respuesta no le gustó tanto a Sergio Rojas, quien no dudó en manifestar su malestar.

“Estoy bien choreado de eso porque nosotros somos multidisciplinarios, nosotros podemos hablar de política, de economía, cultura. Por algo estudiamos 5 años en la San Marino, de ejercicio, vida saludable, mira lo flaco que estoy”, dijo el panelista.