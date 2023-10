Daniela Aránguiz apagó el sonido de campanas de boda con Luis Mateucci: ”No estoy dispuesta a casarme con él ni con nadie”

Daniela Aránguiz comentó la última llamada que le hizo Luis Mateucci, cuando antes de entrar a la Hacienda de Tierra Brava, les hicieron entregar todos sus teléfonos.

“Cuando les estaban haciendo entregar a todos sus teléfonos, él me llama para despedirse”, contó. En esa llamada Aránguiz le dice que le vaya bien, que buena suerte, pero nada muy especial”, manifestó.

Sin embargo, también le preguntaron por las declaraciones que hiciera el argentino a Pamela Díaz, en caso que gane el premio del reality.

Pamela Díaz le preguntó qué va a hacer con el premio, “¿el anillo pa’ cuándo?”, dijo. “Voy a regalar el anillo. Salgo del reality y me caso, ya lo digo. Este es mi último reality y me caso”.

Aránguiz respondió a esto y sostuvo que “la verdad es que no tenía idea de esta noticia porque me da lástima, ese señor se va a tener que casar solo, no estoy dispuesta a casarme con él ni con nadie, después lo vi muy contento arriba de un barco abrazado con la niña peruana”.