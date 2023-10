‘Papá Lulo’ trató de reconciliar a ‘Pincoya’ y Cony tras fuerte pelea en ‘Gran Hermano’

Durante la mañana de este lunes Francisco Arernas, más conocido como “Papá Lulo” de Gran Hermano Chile, intentó conversar con “Pincoya” sobre la fuerte pelea que tuvo con Cony.

De hecho, solo tres días han pasado del conflicto que habría terminado por separar a la “resistencia” del reality show. Por eso Pancho tuvo una conversación con su amiga sobre la actitud que ha tomado.

Todo ocurrió, luego que la mujer de Chiloé repartiera comida a los demás jugadores de la casa, incluso a varios con los que ha tenido discusiones.

“Te recuerdo nomás, viste que la lengua castiga. El pez muere por la boca”, le dijo Pancho cuando la vio ofreciéndole un vaso de leche a Jorge.

“Pancho, no puedo dejar moribundo al hombre”, le contestó ella, mientras que “papá lulo” expresó que “tú dijiste algo, y ahora estás cambiando de opinión”.

“Me puedes decir de todo, pero yo jamás voy a dejar a alguien sin comer. Por más enojado que esté con una persona”, añadió “Pincoya”.

Por la paz de Los Lulos

Después, cuando Papá Lulo estaba solo en la cocina con “Pincoya”, volvieron a entablar una conversación, según se vio en la transmisión de Pluto TV.

“Yo con estos me peleo, me da lástima no darles comida”, comentó Pincoya luego de que su amigo reclamara por el otro grupo de participantes.

De inmediato, Francisco le comentó: “Así como te peleaste con ellos, perdona que te lo diga, a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir... así como te peleai con ellos y le das comida y los perdonai, ¿por qué no se dan la oportunidad de conversar con la Cony?”.

Tras escucharlo, La “Pincoya” le dijo que “ahora no es el momento (de conversar), ya llegará el momento. Pero en ese tema no quiero que nadie se meta”.