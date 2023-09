“Me da rabia”: Claudia Conserva realizó un fuerte descargo contra los medios tras rumores sobre su documental “Brava”

La animadora Claudia Conserva celebró el día internacional de las noticias en el capítulo de este jueves 28 de septiembre de su programa “Claudia Conversa”. A propósito de esto, ella leyó un titular sobre la ocasión que habló en ese mismo espacio sobre su despido de TVN, en donde especuló los motivos detrás de esa decisión.

Esto generó diversos titulares, y la animadora entregó sus descargos sobre dicho tema. “Me da rabia porque se saca de contexto, lo agarran programas de farándula, y empiezan también a inventar a quién me refería, quién estaba de director ejecutivo, y lo peor es que nunca es real”, afirmó.

“Nunca en mi carrera de televisión, que llevo más de 30 años, me he dedicado a desmentir las cosas que hablan de mí los medios, excepto, hice la excepción con el tema mi documental ‘Brava’, donde se mintió”, continuó Conserva.

“Me hizo mucho daño”

Claudia Conserva siguió con sus críticas a los medios y la chimuchina que se generó alrededor de su trabajo. “A alguien ignorante, no sé si es hombre o mujer, pero alguien de un medio se le ocurrió inventar que yo recibí una suma gigante de dinero por ese documental”, señaló.

“Me hizo mucho daño porque a nadie le importa la verdad de que no recibí dinero a cambio de eso, porque es más entretenido quedarse con la mentira. El desmentido no tiene la misma importancia”, aseguró Claudia.

Finalmente, la animadora le hizo una recomendación a los televidentes. “Cuando lean noticias de todo tipo, no me refiero a mí, siempre cuestionen. No crean todo lo que dicen, porque nadie aquí está haciendo la pega de investigar un poco más. ¿Ustedes creen que alguien me llamó a mí por telefóno para preguntarme? Nadie”, cerró.