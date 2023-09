Carolina Soto publicó un emotivo homenaje a su amigo que partió: “Me quedo con todo lo que vivimos”

La cantante Carolina Soto sufrió una triste pérdida después de que uno de sus amigos, Pablo Ramos, quien partió de este mundo. Ella publicó un emotivo homenaje en su cuenta de Instagram, en donde despidió a un gran músico y cercano con un lindo mensaje y postales junto a él.

“No sé qué decir”, partió su escrito publicado el día de ayer. “Uno de los más grandes músicos y amigo se fue hoy, y aún no lo creo. Tantos momentos, risas, peleas, complicidad, nos tiramos de las mechas, pero nos amábamos”, partió.

“Musicalmente, nunca nadie me entendió tanto como tú. Hoy todos quedamos con tu partida perplejos, pensé que era una broma de mal gusto, quiero seguir pensando así. Me quedo con todo lo que vivimos, con lo bueno y lo malo. Cuando no nos entendíamos y también cuando nos queríamos y admirábamos con locura”, continuó la cantante.

“Un genio de la música, te lo dije muchas veces. Abraza a tu mamita como tanto querías. Siempre estarás en todos los escenarios, ahí estará tu lugar intacto. Te quiero, Pablo Ramos ¡Gracias por tanto!”, finalizó Carolina Soto.