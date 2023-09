Pedro Pascal podría ser el “Hombre más sexy del mundo”: Fue nominado por revista People

Pedro Pascal encabeza la lista de celebridades que podrían convertirse en el ‘hombre más sexy del mundo’, según la revista People.

De hecho, es uno de los principales candidatos para quedarse con el título de hombre más sexy del mundo este año, sucediendo al también actor, Chris Evans, quien se quedó con el cetro el año pasado.

Recordemos que para elegir a la celebridad que se quede con el título, People invita a sus seguidores a votar a través de su página web.

Aunque Pedro Pascal es uno de los que lidera el listado, el intérprete chileno cuenta con grandes rivales, entre los que se encuentran Harry Styles, Bad Bunny, Ryan Gosling, Michael B. Jordan o Keanu Reeves.

[ LEE TAMBIÉN: “La que puede, puede”: Pedro Pascal apareció como ex pareja de la Pincoya en Wikipedia ]

Su mejor versión

En el sitio web de la revista People se encuentra la opción para elegir qué versión de Pedro Pascal es la más sexy.

Ahí se pueden ver los distintos looks del actor para interpretar ciertos papeles, como por ejemplo cuando le dio vida a Javier Peña en Narcos, o a Din Djarin en The Mandalorian.

Además, también está la de Joel en The Last of Us y la de “Dog dad Pedro”, donde aparece con un perrito. Si Pedro Pascal se queda con el cetro sería el primer chileno en ostentar el título del “hombre más sexy del mundo”.

De todas maneras, lo único que ganaría si obtuviera este reconocimiento sería una sesión de fotos y una entrevista con el prestigioso medio internacional.