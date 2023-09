Andrés Velasco recordó con humor su primer rol televisivo con Sigrid Alegría: “Encantado de trabajar con ella, y necesito la pega”

El actor Andrés Velasco estuvo de invitado en el regreso de “Sin Dios Ni Late”, y en su conversación con el animador Daniel Fuenzalida, recordó sus primeros pasos en la televisión con su pequeño rol en la exitosísima teleserie de TVN, “Amores de mercado” en 2001.

El inicio de su relato se remonta a finales de la década de los 90′s, “yo tuve la oportunidad, una vez terminada la carrera, de hacer un periodo intenso de mucho teatro. Eso generó como un reforzamiento de las cosas que en la escuela uno aprende”, partió.

“El comprometerse con el trabajo, encarnar fuertemente, independiente de las lucas, porque sabemos que vivir del teatro en Chile es sumamente difícil. Entonces, uno tenía que centrarse en el tema metodológico, cómo hacer para poder vivir del arte”, prefació el actor.

La llegada a la pantalla chica

“Cuando aparece la tele como oportunidad en una obra que yo trabajaba con Álvaro Rudolphy, Felipe Castro y Trinidad González, y la Quena (Rencoret) fue al estreno de esta obra en el Teatro San Ginés, y me vio aparecer un personaje muy atractivo, muy encantador (‘Quémalo’, se llamaba la obra)”, agregó,

“Ella me dijo: ‘quiero que hagas prácticamente lo mismo en esta teleserie (Amores de Mercado), quiero que trabajes con Sigrid, me imagino que no tienes problema. Yo le dije que no tenía ningún problema, muy por el contrario, encantado de trabajar con ella, la madre de mi hijo y necesito la pega, lo fundamental”, bromeó.

“Ahí me invita a hacer ‘el Rucio’ que es este coreógrafo, consejero de la ‘Shakira’, que era como un ángel guardián con plumas de colores, medio vedetto. Era un personaje muy simpático, liviano, muy chiquitito, yo lo ubiqué y lo defendí en su lugar. Eso le gustó a la Quena, que le diera dignidad a este personaje”, señaló Velasco.