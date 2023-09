“Abraza un árbol”: Pincoya enseñó mística terapia a sus compañeros para limpiar sus energías

Tras poco más de 3 meses de iniciado el reality Gran Hermano Chile, los participantes comenzaron a sentir los efectos del encierro en sus mentes y cuerpos. Son varios quienes han manifestado que se sienten agotados, irritables, y de mal ánimo. Es por esto que Pincoya, la concursante oriunda de Chiloé, compartió sus secretos sobre cómo mejorar el estado de ánimo y revitalizar las energías de sus compañeros, Hans y Constanza. La clave, según Pincoya, es la conexión con la naturaleza y, en particular, con los árboles.

“Cuando tú dices que estás con energías bajas, te sacas tus zapatos, tienes que estar a pie descalzo, y abraza un árbol”, expresó Pincoya. Esta práctica, que puede parecer extraña para algunos, tiene como objetivo ayudar a “tener equilibrio mental y espiritual cuando uno está medio bajoneado”, manifestó la mujer.

Constanza Capelli, le reveló a su amiga que debido al encierro ya no le quedaban energías, a lo que Jennifer reaccionó, ya que no quiere que Coni se vaya, debido a que ambas se han acompañado en los difíciles momentos. Por este motivo le ayudó a comenzar esta particular terapia.

“Arbolito, me siento sin energía, creo que ya estoy tirando la toalla”, comenzó diciendo Constanza, afirmando que “siento que no me quedan más lágrimas ni emociones ni risas, estoy muy cansada emocionalmente”.

“Pero no quiero rendirme porque ya hemos pasado por mucho con la Pincoyita y no quiero rendirme, pero siento que ya no me quedan energías”, continuó la bailarina, explicando que se siente “irritable, seria, enojada, y yo no soy así”.

“Me está costando…extraño a mi mami, a mi familia, a mis amigos”, añadió. Pincoya también puso en práctica la terapia y señaló: “Yo voy a conectar con mi hijito”.

“Bueno arbolito, tú sabes que yo, soy enojona, me siento al 100%, yo sigo con más ánimo para seguir peleando. Estoy evitando decir insolencias, me ha costado, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo”, le confesó Pincoya al árbol.

“Dame la fuerza porque yo a esta me la llevo arrastrando para que no se quede en el pantano”, pidió finalmente.

