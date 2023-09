El cómico momento entre “La Pincoya” y “Gran Hermano” tras pelea con Coni: “Hay palabras que yo no entiendo”

Los celos traicionaron a Coni en “Gran Hermano”, quien protagonizó una fuerte pelea con su amiga, “La Pincoya”, debido a la cercanía de ésta con Alessia. Se trataron a garabatos y otras palabras de alto calibre.

Luego de esto “La Pincoya” acudió hasta al confesionario, para pedir algo de ayuda.

“No se ande riendo”, comenzó diciendo de entrada. “Lo que pasa es que hay palabras que yo no entiendo, no me diga ignorante, porque sí, soy ignorante, hay cosas que yo no sé”.

Esas palabras que no entiende son “hipócrita” y “cínica”.

Agregó riendo que su amiga “me dijo puras leseras, y me entró la rabia e igual le dije hueás, le dije hueona. La peleé por si las dudas no más, porque no sabía qué estaba diciendo, porque las otras se hacen las evolucionadas, entonces no me hablan bien”.

“Gran Hermano” le aconsejó que siempre hable las cosas y ahí “La Pincoya” aseguró que se altera con facilidad.