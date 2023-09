“Se malentendieron las cosas”: Madre de Raimundo Cerda abordó conflicto con Coni Capelli y Fran Maira

Un dramático capítulo se vivió en Gran Hermano luego de que el fin de semana los participantes se enfrascaron en tensas discusiones protagonizadas por Constanza Capelli, Francisca Maira, Raimundo Cerda y Pincoya. La madre de Raimundo Cerda, Katherine Helfmann, se refirió a los acontecimientos recientes y la forma en que su hijo ha enfrentado la situación.

Todo comenzó cuando Constanza Capelli, quien recientemente se había acercado a Raimundo, descubrió que él había tenido múltiples encuentros románticos con Fran Maira antes de ingresar al programa. Esta revelación desencadenó la desconfianza de Constanza, quien no escatimó en expresar sus sentimientos en el confinamiento.

El presentador Julio César Rodríguez preguntó a Katherine Helfmann sobre la paciencia de su hijo, a lo que ella respondió: “Raimundo... siempre ha tenido una paciencia encomiable”. Sin embargo, también señaló que considera la pelea como “innecesaria”.

“Mi hijo es súper caballero, súper paciente”, aseguró, y en esa misma línea añadió que esperaba que: “salga de todo este lío, el que no era necesario”.

En su opinión, “las cosas se mezclaron y hubo malentendidos”. Según ella, Raimundo no habría proporcionado detalles claros a Constanza sobre su relación previa con Fran antes de entrar al programa, lo que generó sospechas y tensiones.

La madre de Raimundo describió a su hijo como una persona calmada, una cualidad que ha demostrado a lo largo de este conflicto. No obstante, admitió que no puede opinar sobre las relaciones personales de Raimundo, ya que no ha estado presente en todas ellas.

