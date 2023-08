Kenita Larraín reveló que está grabando su segundo tema musical: “Está dedicado a mi hija”

La famosa modelo y numeróloga Kenita Larraín está de regreso en el mundo de la música con un nuevo tema, esta vez inspirado en su hija Sofía. Después de su exitoso lanzamiento del primer sencillo “Tu magia en mí”, Kenita reveló en una entrevista con Página 7 que ya está en proceso de grabación su segundo tema musical.

Kenita compartió cómo este proyecto musical ha sido una forma de liberarse y expresar su creatividad desde un nuevo ángulo. Comentó: “Nunca imaginé que iba a llegar a estar en un proyecto así. Pero me nació del corazón. Siento que he ido fluyendo con la vida, con las oportunidades que yo misma he ido creando”.

La modelo también habló sobre cómo superó sus miedos y barreras para aventurarse en el canto. Reveló que solía sentir vergüenza de cantar incluso en un karaoke frente a una sola persona. Sin embargo, logró superar esos obstáculos y ahora se siente muy contenta con su logro.

El segundo tema musical, dedicado a su hija Sofía, ha sido una fuente de inspiración para Kenita. “Está dedicada a mi hija. Ya la escribí y la estoy grabando. Estoy feliz porque mi hija la está cantando todo el día”, contó.

“Ella sabe que es tan importante ella para mí, que yo le dedico esta canción. Creo que puede resonar desde muchos corazones de madres que sienten ese amor incondicional hacia los hijos”, agregó la ingeniera comercial.

Aunque no tiene colaboraciones confirmadas por ahora, Kenita expresó su entusiasmo por la posibilidad de trabajar con otros artistas en el futuro. “Me gustaría, si alguien quiere cantar conmigo, yo encantada”, comentó.

En cuanto a la opinión de su esposo sobre su incursión en la música, Kenita compartió que él está sorprendido pero la apoya plenamente. “Nunca se imaginó que iba a cantar. Una de las cosas que yo más valoro en él, y le agradezco, es que me deje ser yo y me deje fluir. Si yo siento en algún momento que tengo que cantar, que cante, que sea feliz. Eso para mí es maravilloso, tener un compañero que me apoye en eso”, concluyó la numeróloga.