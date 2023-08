“La verdad, es que yo no pensaba contarlo”: Rodrigo Díaz reveló que el próximo año se casará con su pareja

Rodrigo Díaz sorprendió en el programa “Buenas noches a todos” al revelar que el próximo año se casará con su pareja, con quien mantiene una relación amorosa desde hace seis años.

El bailarín fue uno de los cinco exintegrantes del programa “Rojo” invitados anoche al estelar de Eduardo Fuentes (junto a Yamna Lobos, Simoney Romero, María Isabel Sobarzo y Juan David Rodríguez), donde fue abordado con una indiscreta observación que le hizo el animador de TVN.

La revelación de Rodrigo Díaz

“Te lo pregunto porque veo un anillo ahí. Y no sé si estoy siendo muy indiscreto de entrada”, disparó el animador, quien al ver la joya de compromiso en el dedo anular derecho del coreógrafo, encontró una evasiva primera respuesta de Díaz.

“¿Dónde? ¿Ahí? (mostrando el dedo anular izquierdo)”, señaló Rodrigo, quien entre risas reconoció haber decidido dar el siguiente paso con su pareja, en una ceremonia que realizarán en “octubre del próximo año”.

“Sí (tengo un anillo), en la derecha eso sí. Compromiso. El próximo año me caso. Sí, yo siempre decía que nunca me iba a casar, pero bueno, la verdad es que llegó el amor y sí, la verdad es que estoy muy contento. Octubre del próximo año. Ya estamos organizando la fiesta”, explicó Rodrigo.

Su anuncio, como era de esperar, causó la sorpresiva reacción de sus excompañeros en “Rojo”, quienes celebraron el compromiso y los deseos de su amigo de formalizar su relación en el altar.

Más tranquilo, y asimilando el impacto de su revelación, este jueves el propio Díaz entregó más detalles a publimetro.cl respecto de su compromiso matrimonial.

“La verdad es que yo pensaba no contarlo, pero Eduardo me vio el anillo en el dedo y me preguntó. No me quedó otra que responderle”, nos reconoció el también instructor de zumba, quien pese a no tener una fecha definitiva para el compromiso, si tiene claro que el matrimonio lo celebrará “a finales de octubre” del próximo año.