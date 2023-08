El “sí” de Vesta Lugg que dejó a todos helados en Instagram: “Linda estás embarazada?”

La cantante, actriz e influencer nacional, Vesta Lugg tiene un estilo imponente. La moda la lleva en la sangre y es por eso que ha marcado tendencia, discusiones, etc., y ahora no fue la excepción. Porque ante la pregunta de una seguidora, no encontró nada mejor que responder en positivo con sarcasmo.

“Linda estás embarazada?”, le preguntó una seguidora y Vesta sin tapujos le contestó con un seco: “Sí”.

Storie de Vesta Lugg Captura Instagram

Quizás la pregunta nació por las críticas que supuso el outfit que lucía Vesta, el cual fue tratado de masculino, que no mostraba su cuerpo, etc.

Publimetro se contactó con su encargado de prensa, el que nos confirmó que efectivamente su respuesta era toda una ironía.