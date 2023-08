“Tengo varios en camino”: Vivi asegura que ya está “cerrando” eventos discotequeros

Viviana, ex Gran Hermano, estuvo de invitada al programa satélite de Gran Hermano, Ni tan basados, lugar donde habló sobre sus futuros eventos discotequeros que podrían dar que hablar.

“¿Estás con eventos?”, consultó una de las animadoras del espacio, Natalia Urtubias.

Al escucharla, la exjugadora del reality lanzó un particular comentario. “Sí po’, en mi casa”, tiró la talla.

“Qué bueno, son los mismos eventos del Ariel y Bambino”, agregó entre risas el influencer Julitroz.

Pero después, Viviana afirmó: “Yo sé que la gente me va a molestar caleta por esto, pero sí tengo varios eventos en camino, estoy cerrando algunos”.

“Tampoco estoy repleta de eventos, pero sí me ha salido uno que otro que es lo que me sirve”, aseguró.

Por último, Vivi reveló quién la está ayudando con su agenda y si piensa radicarse en la región Metropolitana. “Mi papá está de manager, así que saludos a mi papá. Ya me vine para acá (Santiago)”, contó

Hace poco, Acevedo se refirió a sus futuros proyectos en el portal de Página 7. “Tengo muchos planes, así que me tengo que ordenar un poquito, pero principalmente en televisión, redes sociales, cosas así”, expresó.

“Si se me da la oportunidad de volver al fútbol estaría agradecida, siempre dije que mi carrera deportiva está en stand by, no terminó al 100%”, agregó

“Ojalá pueda hacer varias cosas a la vez, desafortunadamente no se puede, pero ahí vamos a tener que elegir qué es mejor para futuro. Pero obvio, si sale alguna pega o algo, siempre todo suma”, cerró.

