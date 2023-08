Sergio Rojas contó la verdad detrás del anillo que Luis Mateucci “regaló” a Daniela Aránguiz

Fue a principios del mes de agosto cuando la panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz reveló en el programa de espectáculos que su pareja, el argentino Luis Mateucci, le había regalado un costo anillo de la lujosa marca Tiffanys!, cuyo valor era cercano a los 20 millones de pesos.

“Luis me dijo que cuando se pide pololeo en Argentina se regala un anillo” comentó en aquella oportunidad, dejando a su enamorado como todo un galán de tomo y lomo.

Sin embargo, al parecer, todo se trataría de una humorada puesto que Daniela lo habría adquirido con dinero de su propio bolsillo.

Así lo dio cuenta el periodista Sergio Rojas, quien reveló en el live de Instagram “Que te lo digo” que la ex esposa de Jorge Valdivia”, le confirmó que no había sido un regalo de parte del exchico reality.

Según contó Rojas, al encontrarse con ella en el estacionamiento del canal, donde también se graba Me Late, quiso preguntarle si realmente había sido un generoso obsequio, puesto que consideraba que el valor era demasiado alto para el presupuesto de Mateucci.

Aránguiz por anillo: “Era solo un juego”

“Le digo ‘oye, Dani ¿es verdad que ese anillo carísimo te lo regaló Mateucci?”, le preguntó. Pero, las respuestas de Aránguiz solo habrían sido risas, según el relato del deslenguado periodista.

“Estás haciendo una campaña de joyas, dime la verdad”, le reiteró Rojas, a lo que Daniela zanjó las dudas.

“Nada que ver. Este anillo no me regaló Mateucci. Era solo un juego, porque Mateucci no me regaló el anillo”, aclaró.

Ante esto, Rojas concluyó que “fue un bluff de Daniela Aránguiz, porque en realidad el anillo es de ella. Adquirido por ella. Por eso yo decía ‘qué raro que Mateucci vaya a comprar una joya de este nivel’”, sentenció.