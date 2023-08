“No puedo creer lo perdido que están”: Fran García-Huidobro reaccionó a la estrategia de los participantes de “Gran Hermano”

La panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, nunca olvida su labor y está pendiente de todos los movimientos de los participantes del reality. A pesar de estar en el sur, la “Dama de Hierro” estaba atenta a la noche de salvación.

Hans Valdés, el líder de la semana y uno de los participantes favoritos del reality de García-Huidobro, tenía la labor de salvar a uno de los 7 compañeros que estaban en la placa. En un movimiento inesperado, él salvó a Francisca Maira de la placa, dejando a las personas más cercanas en riesgo de eliminación.

La intención del joven, y del resto de sus amigos, es que se vaya eliminada Jennifer, alias la “Pincoya”, y por esto diversificaron la placa, una estrategia que les terminó saliendo para atrás. La mujer chilota ha sido seis veces salvada por el público, pero ahora creen que tienen una posibilidad.

Los comentarios de la “Dama de Hierro”

La animadora vio el programa con una amiga, señaló “no puedo creer lo perdido que están. Con todo el tiempo que ya ha pasado, mañana se cumplen dos meses de encierro, y que no hayan sabido entender el juego. Cachar pa’ donde va la micro, y digan ‘no, éste no se va a ir, este se salva’”.

“Cuando en las redes sociales que son de alguna manera quienes sostienen a ‘Gran Hermano’, además de a Chilevisión, está clarísimo. Qué ganas de entrar a la casa y decirles: ‘ya po’, avíspense, chicoteen los caracoles, destranquen los coágulos’”, continuó.

Sobre la salvación de Hans, Francisca García-Huidobro afirmó: “no sé ustedes, pero yo no lo puedo creer. Yo habría apostado que Hans salvaba a la señora Mónica, nos sorprendió a todos, salvó a Fran. Así que bueno, cada uno sabe a quién va su voto, y a quién quieren eliminar”

“No pierdan sus votos, júntense como lo han hecho en otras nominaciones, y dirijan su voto a quién quieran que realmente se vaya (...) No se pueden diluir los votos, así que pónganse de acuerdo grande Hans”, concluyó la animadora.