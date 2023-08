Pincoya reveló a Constanza polémica conversación entre Trini y Seba: “Se lo dijo en la cocina la con…”

La salida de Trinidad Cerda del reality show “Gran Hermano Chile” no ha sido el final de las tensiones y dramas en la casa, ya que una sorpresiva revelación desató una tormenta de emociones en una de las participantes. Tras la eliminación de Cerda, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, tuvo una conversación honesta con Constanza Capelli, en la que desenterró secretos y causó un intenso momento de confrontación.

Durante la conversación, Galvarini rememoró episodios previos en los que Trinidad Cerda había tenido comportamientos cuestionables con Sebastián Ramírez. “Ella quedó como el culo, ‘los corazones’, ‘que te amo’, ‘pensé que iba a encontrar amigos y encontré un montón’… Qué amistad, ¿en una semana? Y cuando tú eras su amiga, poto y calzón, te cagó a la primera”, afirmó Galvarini, criticando la actitud de Cerda en relación a la amistad.

[ LEE TAMBIÉN: “Efecto Raimundo”: Seguidores de Gran Hermano elogiaron al participante por incluir frutas y verduras en la compra del supermercado ]

Sin embargo, lo más impactante fue cuando reveló una conversación que había escuchado entre Trini y Seba, en la que la primera le advirtió al segundo sobre Coni. “¿Qué le dijo a Sebastián? “No te metas con la Coni, porque te va a hacer sufrir”. Sebastián me lo vino a decir a mí. Y yo le decía “Seba, no lo digas (a la Coni) para no armar hue…”. Eso se lo dijo en la cocina la con…”, sinceró Galvarini.

Tras esta revelación, Coni rompió en llanto y cuestionó las acciones de sus compañeros. “Todos se olvidan de todas las hue… que han pasado”, sostuvo Capelli, agregando que: “Cuando a mí esta hue… le andaba coqueteando a Sebastián nadie me defendía. Nadie hacía ni una hue... Cuando esta hue… me hizo la vida imposible 2 semanas y ahora vienen a decir esa hueá. Cuando yo estaba pal’ p… acá”.

“Voy a seguir y persistir por mi familia. Porque hasta una persona que ha caído en una hueá tan horrible como en la cocaína tiene más valores que esta gente”, expresó Coni, en medio de la intensidad del momento.