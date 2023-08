“Si eri’ falta de respeto, me voy a meter yo”: Raimundo reveló conversación que tuvo con Lucas tras violenta amenaza a “Pincoya”

La violenta reacción que Lucas Crespo en contra de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, dividió completamente a la casona de “Gran Hermano”.

El influencer insultó a la oriunda de Chiloé, además, la trató “guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular”.

Posteriormente, Lucas amenazó a la chilota: “Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar yo”, agregando que “vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa”.

Tras esta situación, Constanza y Raimundo analizaron lo que ocurrió y la reacción de mujer de la familia “Lulo”.

“No aguantó y se pisó la cola (...) todo el rato actuando. ¿Y qué opina el mundo de la gente falsa, hipocrita que actúa?”, comentó el nuevo integrante del reality en la pieza con la bailarina.

Por su lado, Capelli aseguró que está preocupada por la Pincoya, puesto que “ella se pone al mismo nivel y yo le digo ‘no hagas eso, quédate callada’. El hue… hubiese quedado como el pi…”.

La advertencia del aliado “Lulo”

Fue ahí que Rai reveló la advertencia que le hizo al influencer tras la pelea: “En ese minuto le dije ‘ninguna más falta de respeto’, porque la trató de guarén y encuentro que tratar de guarén a una mujer, como hombre, está súper feo”, relató el estudiante.

“Le dije ‘sin faltas de respeto, si eri’ falta de respeto, me voy a meter yo. Sin faltas de respeto. Si tienes un problema, tenlo, habla, conversa, pero no faltes el respeto’”, agregó el ingeniero.

En este sentido, Constanza aseguró que en estos momentos “hay que quedarse tranquilo, lo mejor en esta situación es quedarse tranquilo. Hay que decirle a la Pincoya, porque sino la Pincoya se va a ir cagando. Lo que ellos quieren es hacer esto, provocar la situación a tal nivel que a Pincoya se vaya de madres”.

“La Pincoya se va de madres, ‘que no se te para’... Y esas hue… no ven bien tampoco, no está bien. Ella no lo dice usualmente, pero lo dice porque (...) él loco le está diciendo guarén y hue…”, añadió Coni.

En este punto, Rai compartió la opinión de la Coni y afirmó que “no está bien, pero igual, ella se ha defendido, yo me imagino, toda su vida igual, al palo. No anda na’ con hue… Es ella, es real, No se va a poner como señorita, porque no sería ella”, explicó el joven de 24 años.

Raimundo, el único wn que teniendo información de afuera, SABE JUGAR y por eso le aplaudo👏 lucas se metió en la raja toda la información y ahora lo odian más JAJSJSJ #GranHermanoCHV pic.twitter.com/gaDCkK7vWp — ro (@iamacoon) August 14, 2023

Rai le sube el ánimo a Coni

Eso si, Constanza quedó bastante desanimada por el tenso momento, y en eso llegó Raimundo a recordarle que fue la primera en ser salvada de la placa de eliminación.

“Fuiste la primera salvada más encima, te gritaron afuera ‘te amo’. Ilumínate nomás, lo único que tienes que hacer ahora es iluminarte, seguir bien tu camino y no caer en el juego, y sé como tú has sido desde el primer día”, destacó el nuevo participante.

“De las dos semanas que llevo acá, no te he visto rara, te he mirado a los ojos, te siento de una línea (...) Me siento con ustedes bacán, en paz, conversaciones tranquilas”, sentenció el jugador de “Gran Hermano”.