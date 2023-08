Tatiana Merino aseguró tener “bonitos recuerdos” de su relación con Álvaro Salas: “Yo creo que fue mi primer amor”

La actriz Tatiana Merino será una de las invitadas que estará presente en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”. Es más, ella se sentará junto a Jean Philippe Cretton en el bar para una conversación mucho más íntima.

En este espacio, ella se refirió a su romance con el reconocido comediante nacional, Álvaro Salas, con quien tuvo una polémica relación, en la que la vedette fue la amante del humorista. “Con el humor con que te conquista, la guitarra, la cosa”, partió.

“Yo no le tengo mala, pero ya fue. Sinceramente yo digo que estúpida, veo cómo era físicamente yo, que podía haber tenido cualquier mino, y a mí me quede enrollada donde no era. Yo estaba tan enamorada, yo podría haber tenido una pareja para mí, sin atados”, agregó

“Cuando uno está enamorada, y terminas con esa persona, después con otras parejas, tu buscas inconscientemente a la persona que tu corazón está ahí”, continuó Merino.

“No es mi enemigo”

Sobre si mantiene relación con su expareja, ella señaló que habla a la distancia. “WhatsApp no más, siempre, pero todo bien, ninguna cosa más. Sabi que no es mi enemigo, ya pasó la vieja, aparte que fue súper importante en mi tiempo, tengo bonitos recuerdos. Yo creo que fue mi primer amor”, aseguró.

“Estuvo a punto de ir a Australia, pero no va, en Septiembre. Era para actuar en la colonia chilena”, contó Tatiana Merino.