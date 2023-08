Cathy Barriga reveló qué le dijo Anita Alvarado antes de entrar a “El Purgatorio”: “Te voy a hacer llorar”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tuvo un rudo paso por el programa “El Purgatorio”, ella fue constantemente interpelada por su compañera, Anita Alvarado, quien también estuvo invitada al estelar de Canal 13, y terminó ganando por votación popular.

En el programa donde es panelista, “Me Late Estelar”, la exchica “Mekano” reveló las palabras que le dijo la “Geisha chilena” antes de que partiera el programa, esto tras ser consultada por Sergio Rojas sobre sus interacciones detrás de cámara.

Cathy Barriga comenzó su relato: “a mí me llamó la atención cuando llegué, porque uno se saluda, estamos en un estelar, el primero de Canal 13 después de mucho tiempo. Yo no la veía desde ‘Fiebre de baile’, porque ahí estuvo participando también”.

La exalcaldesa señaló que saludó súper efusivamente a Anita Alvarado, quien le respondió fríamente. “Fue como dramático, yo dije ‘¿qué pasa? todavía no ha empezado esta cuestión’. Me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré”, contó entre risas.