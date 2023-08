Michelle Adam recordó el difícil momento cuando dejó el conservatorio de piano: “Salí llorando”

La meteoróloga Michelle Adam estará presente en el próximo capítulo de “La Divina Comida”, en el cual participará junto a su entrañable amiga Priscilla Vargas, además del actor Pato Torres y el cantante Enzo Ferrada.

La integrante de “Tu Día” estuvo a cargo de la última noche, y en este espacio habló sobre uno de sus sueños, que es volver a estudiar música, algo que empezó cuando era niña tras sufrir un complicado accidente en su muñeca, por lo que estuvo dos años con tratamiento.

“Por una ventana. Me corté los tendones y venas, fue muy rudo. A los dos años recuperé la sensibilidad y movilidad en un 90%, entonces ahí les dije a mis papas que necesitaba tocar piano”, contó la meteoróloga.

“Entré al conservatorio y me tocó un excelente profesor, un día me preguntó qué iba a hacer. Le comenté que quería entrar a la universidad y esto tomarlo con un hobbie, me dijo ‘te puedes retirar’. Yo lo entendí y salí llorando”, recordó Michelle Adam.