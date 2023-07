Monserrat Álvarez entregó secreto para ir al baño y no dejar olor: “Por amor al prójimo”

La animadora de “Contigo en la mañana” Monserrat Álvarez reveló un dato útil que a más de alguno podrá salvar de una situación vergonzosa. Esto, porque aseguró que existen una gotitas que impiden que salga mal olor cuando uno va al baño a realizar sus necesidades básicas.

Los conductores del matinal de CHV estaban revisando un video que se hizo viral, donde el auxiliar de un bus pedía a los pasajeros cerrar bien la puerta del baño cuando tuviesen alguna emergencia.

Fue en ese momento que Álvarez recordó el mágico secreto y lo quiso compartir con los televidentes.

Monse da secreto para el mal olor

“La gotita mágica. La venden, me dijeron que estaban en Chile, una amiga una vez me trajo. Si tú vas al baño y sabes que vas a hacer del dos, hay dos técnicas: antes de hacer le echas dos gotitas al agua y no hay ningún olor, como que absorbe”, consignó La Cuarta.

Además, agregó que “cuando apenas haces, echas dos gotitas y no queda ningún olor en el baño, es maravilloso. Uno debiese, por amor al prójimo, andar con esa gotita, no es muy cara, cuesta 3.990″.

Para demostrar que las gotitas sí son efectivas, Monserrat reveló que ella misma las usó, por lo tanto hablaba con total propiedad.

“Yo la usé después y es mágica. Uno anda con la gotita en la carterita y más todavía si uno viaja en bus. Te lo juro que funciona. La otra vez que estuve con mi suegra en una misma casa, me la convidó y es mágica. Voy a ser rostro de la gotita ahora”, bromeó la conductora.