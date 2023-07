“Que bueno que se te ocurrió”: Javiera sufrirá una gran decepción al descubrir encuentro secreto entre Gonzalo y Martita

Un decepcionante descubrimiento de Javiera Aldunate (Paloma Moreno) marcará el episodio de este martes en la teleserie “Generación 98′”, quien quedará impactada luego de corroborar las dudas que tiene de una supuesta relación entre su marido (Nicolás Oyarzún) y su excompañera de colegio, Martita Salazar (Daniela Ramírez).

Un revelador momento que dejará impactada a Javiera, y que quedó plasmado en el avance que Mega entregó de su nocturna, donde se ve como la economista llega en su auto al punto de encuentro entre su esposo, Gonzalo Bulnes (Oyarzún) y Martita, quienes en ese momento ultiman los detalles de su esperada salida al local de sushi de Loreto Del Valle (Ignacia Baeza).

La sorpresa de Paloma Moreno

“Hola. ¿Cómo estai (sic)? Qué bueno que vamos a ir al sushi de la Loreto, que entretenido. Que bueno que se te ocurrió, también”, afirma Martita, la más entusiasmada con la cita en solitario con el amor de su adolescencia, y que en los recientes episodios de la teleserie del canal privado ha quedado al descubierto luego del evidente acercamiento que se ha visto entre la pareja.

El hallazgo, de todos modos, no será la única revelación que se verá en el capítulo de este martes, puesto que en el adelanto quedó en evidencia el nuevo plan de Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas) para poder reconciliarse con Tomás (Felipe Rojas), con el objetivo de acercarse aún más al objetivo de conseguir inversores entre sus compañeros de colegio para concretar sus proyectos inmobiliarios.

“Gabriel Cañas es de lo mejor que le ha pasado al mundo de la actuación en Chile”: aplauden de pie escena en “Generación 98″

“Generación 98″: sorpresiva aparición del ex de Robin podría hacer caer la falsa historia de Martita

“Moquito (Rojas), no me cuelgues, no seas ordinario. Mira, te quiero hacer una invitación ‘deluxe’ para esta noche (...) ¿Estás seguro? Moquito, te conviene”, se escucha decir a Olmedo en el llamado telefónico que le hizo a su commpañero, quien pese a su reticencia inicial, cae en la maquinación de Olmedo, quien finalmente llega a la casa de Tomás en una lujosa limosina.