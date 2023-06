Teresita Reyes reveló su batalla contra la depresión y bipolaridad: “Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente”

Teresita Reyes, reconocida actriz nacional, reveló abiertamente en una reciente entrevista con Eduardo Fuentes en el programa “Buenas Noches a Todos” de TVN, que vive con depresión y bipolaridad. Durante la conversación, la actriz compartió detalles sobre su experiencia personal con estas enfermedades mentales y cómo las ha sobrellevado.

“Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente”, expresó Teresita Reyes al comenzar la entrevista, destacando la importancia de comprender que la salud mental es igual de crucial que la salud física.

“Yo tengo depresión, desde tiempos inmemorables, no es endógena, jamás me ha dado un pensamiento suicida, y me encontraron como hace 20 años un rasgo de bipolaridad”, contó, agregando que “ando parejita, ando bien. Tomo medicamentos para la depresión, de todas maneras.”

Además, la actriz reveló que su depresión “viene de la infancia, por los problemas que pasé, uno se va deprimiendo, pero he luchado con eso, hasta que mi hija me dijo ‘mamá anda al psiquiatra’. Fui y me cambió la vida”.

“Les recomiendo, vayan, porque cambia la vida. Qué importa tomar un medicamento”, enfatizó Teresita Reyes, destacando la importancia de buscar ayuda profesional y romper el estigma asociado a los trastornos mentales.

Teresita Reyes Teresita Reyes en "Buenas Noches a Todos". Captura de pantalla

La actriz también compartió que comenzó a asistir a terapia psicológica durante la pandemia, luego de que su hija le leyera el tarot. “Yo que no quería remover nada, no quería hablar de nada. Fui porque estaba en un pozo profundo”, contó Teresita.

Sobre la lectura de tarot subrayó: “Ella me saca las cartas de una manera rara, más científico, y las dos veces que me las vio me salió lo mismo, que tenía que hacer un viaje espiritual, tenía que cerrar heridas, puertas para volver a renacer porque en este momento me sentía enclaustrada”.

“Ahí me dije que tenía razón, estaba mal. Llevo tres meses en terapia, no me había dado cuenta de que estaba tan deprimida”, confesó Teresita Reyes.