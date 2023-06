“Para el pan”: Daniela Aránguiz respondió con ironía a supuesta crisis económica

La panelista de “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz salió jugando a los comentarios que realizó el “creme brulee de la farándula”, Sergio Rojas, quien aseguró que la exesposa de Jorge Valdivia está sin ni un peso en los bolsillos y no tiene dinero ni siquiera para pagar un delivery de comida.

Así lo señaló en su live de Instagram “Que te lo digo” donde contó, además, que la exMekano estaría evaluando con sus abogados realizar un “divorcio culposo”.

Según indicó el nuevo integrante de Zona Latina -mismo canal donde trabaja Daniela Aránguiz- no estaría pasando un buen momento financiero, a pesar que trabaja de lunes a viernes en el programa de cable.

“Es multimega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez, es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez”, contó el integrante de “Me Late”.

“Puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada y por eso le anda diciendo al Jorge públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños”, sentencia el comunicador.

Respuesta de Daniela Aránguiz con “cartera nueva”

A raíz de estos comentarios, Aránguiz se tomó con humor los dichos de Sergio Rojas, quien actualmente se encuentra celebrando su cumpleaños en Jamaica, disfrutando las bondades de la isla donde nació Bob Marley.

Fue en la reunión de pauta, antes de iniciar el programa “Zona de estrellas”, que Daniela Aránguiz ironizó con la situación junto a su colega Cecilia Gutiérrez, quien le pasó un billete de mil pesos.

“Traje una luquita para aportar con tu crisis económica”, le dijo la periodista.

Ante esto, Aránguiz agradeció el solidario gesto y admitió que la “luquita” la usará “para el pan”, todo a modo de bromas.

“Igual lo vas a guardar en tu cartera nueva. No tienes para pagar la comida, pero te compras cartera nueva”.

“Así es la vida. Voy a guardar la luca. Lo que se da, no se quita, jaja”, sentenció Aránguiz.

Pero no todo fue humorada, puesto que durante el programa también le mandó una feroz crítica.

“Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más”, se defendió.

Además, por el hecho que Rojas se preocupara del bolsillo de las personas señaló que “es feo que él hable eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo”, sentenció.