Arturo Vidal se reencontró con sus hijos en Chile: “Por fin con mis amores”

El futbolista chileno Arturo Vidal compartió en sus redes sociales su reencuentro con sus hijos durante su visita a Chile. Vidal, quien actualmente juega en el Flamengo de Brasil, llegó a Santiago este lunes, tras ser convocado para los próximos partidos amistosos de la Selección Chilena. Según mostró en sus redes sociales, el volante aprovechó esta visita para reunirse con familiares y amigos cercanos.

El pasado lunes, a través de su cuenta de Instagram, Vidal compartió un tierno registro en el que aparece junto a dos de sus hijos, Emiliano y Alonso, y escribió ”Por fin con mis amores” acompañado de varios emojis de corazón. Las imágenes lo grande que está Alonso, también conocido como “Monito” Vidal, quien ya tiene 14 años.

En otra publicación realizada este martes, el futbolista mostró un almuerzo familiar en el que estuvo acompañado por Emiliano, Alonso, su hija Elizabetta de 9 años, su madre Jacqueline y su primo Carlos ‘Yito’ Aliaga, entre otros. Vidal comentó en la publicación: “Familia. Un rico almuerzo”.

La polémica de Arturo Vidal y la relación con sus hijos

Recordemos que hace un tiempo, se rumoreaba que Arturo Vidal no veía a sus hijos durante sus visitas a Chile. Incluso en septiembre pasado, su exesposa, Marité Matus, expresó su opinión sobre la relación entre el futbolista y los niños en respuesta a una pregunta en Instagram. Matus afirmó: “Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena. Porque mis hijos tienen tanto amor, que sé que son niños felices. La verdad, ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final, todo se pone en su lugar”.

Además, Matus también mencionó el supuesto distanciamiento de la familia de Vidal con los niños, concluyendo: “¡Uf! Simplemente, no tienen interés en verlos. Y cuando no nace ese vínculo, no hay nada que hacer”.

