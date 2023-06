“No le pongo demasiado interés”: hijo de Vicentico asume las comparaciones con su papá en el inicio de su carrera de solista

Con 28 años, y una carrera musical en ciernes, Florián Fernández Capello, el hijo de Vicentico, reconoció que entiende y acepta las comparaciones con su padre.

En conversación con hoyxhoy.cl, el intérprete transadino dio cuenta de sus primeros pasos como solista luego de haber acompañado por años a la banda de su padre, Los Fabulosos Cadillacs (2016-19), y haber participado en duetos, como el que protagonizó con Zoe Gotusso.

A la sombra de Vicentico

Una carrera musical que hace cuatro años decidió realizar en solitario, con un álbum debut (“X-AMOR”), en 2021; y otro disco en vivo, titulado “Florián en concierto”.

“En un momento empecé a sentir la necesidad de hacer mi música, mis canciones, de cantar. Fue un momento importante para mí descubrir que quería hacer eso y animarme”, señaló el artista, quien además de sus dos producciones discográficas ha lanzado varios singles en plataformas sociales, con un aceptable apoyo de sus fanáticos.

“Esto ha sido musicalmente muy lindo y sigue siendo un proceso a nivel humano de aprender qué cosas son realmente importantes y qué cosas no tanto”, explica Florián, quien no se hace mayores problemas en que comparen su carrera artística a la exitosa que ha tenido su padre durante durante casi cuatro décadas.

