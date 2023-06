“Las cubanas llevamos una estampa única que no tiene nadie más”: Lisandra Silva saca ronchas con mensaje y la tratan de súper “humilde”

Lisandra Silva se encuentra de vacaciones en Cuba junto a sus dos hijos y su pareja, Raúl Peralta. Y desde ese lado del mundo escribió un potente post en su cuenta de Instagram y ya está sacando ronchas.

“Yo vengo de Cuba, y me encanta ser Cubana, es que la cubana tiene ese no se que, somos abiertas, frontales, tenemos esa seguridad al hablar, al presentarnos, al comunicarnos, llevamos una estampa única una especie de sabrosura que no tiene nadie más. Créanme mi gente, la cubana se nota”, comenzó.

“Esa alegría por cualquier cosa, esa picardía, ese sentido del humor, esa ricura que tiene cuando baila, y esa dulzura al hablar! Mijo, enamora a cualquiera! Yo que soy una cubana de Mundo y que he viajado hasta la China te digo LA CUBANA TIENE UN TUMBAO ESPECIAL 🇨🇺”, terminó.

A algunos no les pareció

Si bien muchos la aplaudieron por su belleza y seguridad, otros le mostraron que no estaban nada de acuerdo con sus palabras.

“Me encantas Lis, pero en este caso, te pasasre tres pueblos😂😂 mucho ego en tu comentario, me encantaría uno que hable de la mujer empoderada, independiente de su nacionalidad, yo tbn he viajado harto, y la mujer en muchos lugares destaca por su no sé qué, si hablamos de las latinas, te podría decir que la brasileña es exactamente como tu descripción dice, la argentina tiene una personalidad y garra wooow, la chilena con su alegría y amabilidad, y así sucesivamente... me daría verguenza hablar de que la chilena es única y bla bla... creo que las MUJERES somos únicas... en buena onda lo digo (sic)”, comenzaron a caer los comentarios.

“Yaaaa??? Tírate mas flores oye, quédate allá mejor muy de cerca el comentario jajajaja”; “Que humilde!! lamentablemente esa exposición de amor propio genera anticuerpos…así es la cosa.”; “Medio ego😂”, también le escribieron.