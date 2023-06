“Para mí la vejez no tiene muchas cosas buenas”: Cristina Tocco se sinceró sobre cómo es cumplir más edad

En el último capítulo del estelar de TV+, “Tal Cual”, estuvo de invitada la actriz argentina Cristina Tocco. Uno de los temas que tocaron durante el capítulo es la vejez, por lo que José Miguel Viñuela le preguntó a la invitada sobre una declaración que dio anteriormente sobre su miedo a envejecer.

Ella contó que esa entrevista tenía un par de años, y que cuando era más joven tenía más miedo a la vejez, de lo que la tiene ahora que tiene más edad. Sin embargo, no dudó en dar su sincera opinión acerca de la edad.

“La vejez deprime igual, para mí la vejez no tiene muchas cosas buenas. Sobre todo en nuestras culturas donde las viejas pasan a ser un poco invisibles. Realmente es así”, partió.

“No hay apoyo, no sé si ustedes tienen gestionada jubilación, yo no la tengo y aunque la tuviese, da lo mismo. No hay un apoyo del Estado a los viejos, no hay una prioridad como en otros países como en Oriente”, agregó la actriz.

En esa misma línea, Tocco afirmó que “sería más políticamente correcto que yo diga ‘no pasa nada’, pero sí pasa. La vejez no es agradable, empiezas a sentir molestias que antes no (sentías)”. Además, agregó que su familia afortunadamente no ha tenido grandes aflicciones hasta ya mayores, mas no fueron muy longevos.