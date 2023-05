Daniela Aránguiz no para: asegura que Jorge Valdivia estuvo en su casa y “tuve que cerrar mi puerta casi con llave”

Durante la noche de este lunes Daniela Aránguiz tiró información con ventilador, salpicando para todos lados en “Zona de Estrellas”. Porque primero puso en duda la hospitalización de Jorge Valdivia, luego dijo que ahora anda de viaje en Panamá donde se encontró con Maite Orsini y también, que le ofrecieron dinero para que no fuera a “Podemos Hablar”.

Pero la información no quedó ahí: “Jorge se me fue a meter a la casa, después de la clínica y durmió en mi casa, eso no más voy a decir. Esa misma noche se quedó a dormir. Tuve que cerrar mi puerta casi con llave”.

LEE MÁS: Daniela Aránguiz sembró la duda: “Uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia y no hacerte la víctima internándote”

Dato que se condice, ya que fue el mismo día en que el jugador reapareció en redes, subiendo una foto junto a su hijo.

Además de esto, dijo que el exjugador le pidió personalmente que no participara en PH, cosa a la que Aránguiz accedió, postergando su participación.

“Me fue a pedir que no fuera a PH, me ofrecieron hasta ‘chinchin’ para no ir al programa… pero voy a ir con todo, así que prepárense, para que vean por quién votaron y desenmascarar a estas personas que dicen ser tan honestas, voy con pruebas”, aseguró Aránguiz de acuerdo a lo que constató Mira lo que Hizo.