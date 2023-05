“Ale no pudo más (…) no cuajaron las piezas”: Relevan los supuestos motivos por los que Martín Cárcamo terminó su relación de 10 años

Hace ya un par de días que comenzó el rumor de que Martín Cárcamo y Ale del Sante habrían terminado su relación luego de estar 10 años juntos. Ahora, el periodista Sergio Rojas reveló los supuestos detalles detrás de este quiebre.

En una nueva transmisión de “Que te lo digo”, el comunicador señaló que “Martín terminó con Ale del Sante” porque partió la maquilladora “siempre tuvo muchos problemas” con la familia del animador.

“Ale estaba súper enamorada de Martín, pero tenía un problema súper heavy… porque Martín ya tenía una familia, entiéndase exseñora e hijos. Y para ella fue súper complicado establecer relaciones (con ellos)”, explicó.

Aunque no quiso contar cuáles serían estos problemas, puesto que “es algo súper privado de ellos, complejo. No es un tema fácil”, añadió.

Según el reporteo de Rojas, “Ale puso todo de su parte y Martín también, pero cuando uno es papá, lo más importante son los hijos”.

“Eso está sobre las relaciones de pareja. Entonces, entrar a una familia que ya está constituida y tiene una dinámica… Te digo, Martín pasa 24/7 con los niños. Son de una familia súper aclanada, él se junta con la hermana y sus sobrinos, etc”, afirmó Sergio.

¿Problemas con los hijos?

En la misma línea, el periodista de farándula comentó que “de repente, los niños, cuando su papá tiene otra pareja, le dejan clarito que ella no es su mamá y que no tienen autoridad sobre ellos… una serie de complicaciones que, me imagino, viven todas las parejas de padres separados”, continuó.

Asimismo, sostuvo que es complicado “llegar como una figura femenina a la vida de un hombre que ya tiene una exseñora e hijos, es muy complicado”.

“Entiendo que es por eso que Ale no pudo más (…) no cuajaron las piezas en términos familiares. Ellos se llevaban bien como pareja, pero en términos de unión (familiar)…”, complementó.

Aunque en los comentarios del Live de Instagram le recordaron que Ale igual tiene hijos, el periodista destacó que “el problema estaba con la familia de Martín”, detalló.

“Había algunos aspectos que a ella (le impedían) entrar en su familia, le resultó muy complicado llegar a un lugar constituido. Finalmente, no pudieron concretar una vida en conjunto”, concluyó el comunicador.