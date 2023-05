La coqueta petición de Priscilla Vargas a Antonio Banderas que indignó a Repenning: “Sáquenme esa imagen…”

El matinal “Tu Día” de Canal 13 transmitió la entrevista de la periodista Priscilla Vargas con el actor español Antonio Banderas por el lanzamiento de su nuevo perfume en Madrid, España. Durante la conversación, Vargas le comentó al actor que hacía 10 años que utilizaba la misma fragancia, pero que había hecho una excepción y se había puesto la que él estaba promocionando.

“Yo quiero que me diga Antonio Banderas qué dice este perfume de mí”, le pidió Vargas al actor español, y seguidamente, hizo una petición coqueta al actor: “Aquí también se huele mejor”, señalando su cuello. Banderas accedió a la solicitud y se acercó a escasos centímetros de su cara, lo que indignó a su compañero de trabajo, José Luis Repenning.

priscilla vargas La reacción de Repe ante el coqueteo entre Priscilla y Antonio Banderas. Captura de "Tu Día"

Repenning, conductor del matinal, reaccionó ante la situación y pidió que sacaran esa imagen de pantalla. “Para, para, para, sáquenme esa imagen”, exclamó de inmediato.

“Yo encuentro que esa imagen no da lugar, ¿o no? Eso de decirme huélemelo aquí…”, insistió el conductor de “Tu Día”. La periodista, sin embargo, bromeó sobre la reacción de su colega y amigo y no se complicó con su “enojo”.

Ella bromeó al respecto, diciendo que “no había visto esa imagen” y que parecía “osada, como que no era yo”. Repenning continuó su reclamo, considerando que la imagen no tenía lugar.

“Por favor, mira tú cara”, reclamó “Repe”. “Es que tanto tiempo que no tenía a un hombre tan cerca. Y justo es Antonio Bandera”, se defendió Vargas, continuando con el matinal.