Claudia Conserva revela la reacción que tuvo su familia cuando le comunicó que grabaría su tratamiento contra el cáncer

El jueves recién pasado TVN emitió el primer capítulo de la serie documental “Brava”, que muestra el tratamiento contra el cáncer de mamas que vive la animadora Claudia Conserva. Ahora reveló cuál fue la reacción de su familia cuando se enteró que grabaría todo el proceso.

En conversación con LUN, Conserva precisó de plano que “cuando les dije, no tuve apoyo”. “Hay momentos de desolación, de fuerza, de pena, de rabia. Uno pasa por todos los estados y eso debe entenderlo la familia que te acompaña, no es fácil para ellos”, explicó.

LEE MÁS: Claudia Conserva revela por qué decidió mostrar su lucha contra el cáncer en “Brava”

“Los entiendo, no había garantías de que sobreviviera y les resultaba muy doloroso que yo les dejara el registro”, dijo la animadora.

Confesó que “lo discutimos muchas veces y finalmente les dije que me perdonaran, pero lo iba a hacer igual. Que trataría de evitar que salieran ellos, pero que nada me iba a detener en esta misión que me di”.