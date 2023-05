Pancha Merino incondicional con su cariño a Tonka Tomicic: “Quiero que sienta que yo la quiero y que estoy con ella”

A propósito del viaje de Tonka Tomicic al sur de Chile, los animadores de “Tal Cual” junto a Pancha Merino hablaron sobre el “desconectarse”, lo importante que esto puede ser.

En el programa mostraron imágenes que la animadora de Canal 13 compartió en sus redes sociales, la cual la muestran al natural recorriendo los paisajes del extremo sur de nuestro país.

“Tan linda, yo de verdad quiero tanto a la Tonka”, señaló Pancha Merino al ver a su excolega. “Trabajé con ella cuatro años, una excelente compañera, le deseo lo mejor”, agregó.

“Lo único que quiero es que se recupere de este mal momento y vuelva a brillar, es una gran comunicadora”, complementó.

“Yo a Tonka le escribo todas las semanas”

Con respecto al mismo caso de Tonka, Raquel Argandoña hizo una intervención señalando que el resto tenían que entender que la animadora no quiere ayuda, ni quiere acercarse a las personas, esto debido a que no responde los mensajes que les manda, solo envía un corazón, señaló Raquel.

Pancha volvió a expresar su amor por Tomicic, diciendo que afecta ver a tus compañeros y colegas queridos pasando por un mal momento. “Yo a Tonka le escribo casi todos los días”, confesó.

Sobre su viaje al sur, Merino comentó “ella lo está haciendo bien, ella necesita agarrar fuerzas... Yo a Tonka le escribo todas las semanas, a veces me contesta, a veces no, pero yo quiero que sienta que yo la quiero y que estoy con ella”.

“A mí no me importa si me contesta o no, pero que vea que hay gente que la queremos y queremos la mejor para ella”, terminó Pancha Merino.