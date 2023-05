Exponen los motivos de Martín Cárcamo para finalizar su relación sentimental con Ale del Sante

La panelista del programa “Sígueme y te sigo”, Titi García-Huidobro dio algunas pistas esta semana de los motivos que llevaron al animador de Canal 13, Martín Cárcamo, a poner fin a su relación sentimental de casi una década con la maquilladora Ale del Sante.

Fue en el espacio farandulero de TV+ donde la comunicadora aportó más datos respecto del quiebre que ni Cárcamo o Del Sante han comentado en sus redes sociales.

Los motivos del quiebre de Martín Cárcamo

“Esta vez es Martín Cárcamo quien habría dicho ‘no más’ con su polola de nueve años, Ale del Sante”, afirmó la animadora, quien expuso que el quiebre, tal como se ha informado en otros medios de espectáculos, se habría dado antes de la participación de Cárcamo en la reciente edición del Festival de Viña, pero que por un “compromiso de ella con él”, ambos decidieron mostrarse juntos durante el evento veraniego.

“Dicen que esta ruptura vendría de antes del Festival de Viña, pero ella tenía un compromiso con él y por eso estuvo presente, pero no tan involucrada como en años anteriores”, señaló Titi, quien develó que las diferentes posturas de ambos respecto del compromiso amoroso terminaron por distanciarlos.

“Nunca quisieron vivir juntos porque ambos sentían que la relación estaba mucho mejor así. Incluso ella fue la que puso el definitivo no a convivir, porque Martín tenía muchas ganas de formar una familia, pero ella prefirió y le dijo que no, que mejor las cosas puertas afuera (...) ellos desde el 2022 que ya no publican nada juntos, como lo hacían comúnmente”, enfatizó.