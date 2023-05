“Le vives echando alcohol a tu cuerpo”: Katherine Orellana respondió a seguidora que la criticó en redes sociales

La cantante Katherine Orellana publicó una conmovedora foto en Instagram junto a su hijo Facundo, a quien no veía desde hace un tiempo debido a su adicción al alcohol. Sin embargo, una seguidora criticó a Orellana por referirse a su hijo como su “motor” y sugirió que “le vives echando alcohol a tu cuerpo”.

“Eres un chiste, de verdad no sé cómo no tienes vergüenza. Aterriza, mujer. La vida no son las redes sociales, la vida es lo que haces día a día. Trabaja y gánate la vida con ganas de compartir con el que dices que es tu motor”, añadió la mujer.

La cantante no dejó pasar la crítica y respondió con contundencia: “Considero un chiste la facilidad con la que opinas tanto de mi vida. Me imagino que estaba ahí cuando estuve mal o cuando no podía levantarme”.

Orellana también sugirió a la usuaria que tuviera más inteligencia emocional si algún día se convierte en madre: “Ojalá no seas mamá, porque créeme que con el nivel de inteligencia emocional con que reaccionas, dudo mucho que puedas criar con amor”. La cantante cerró su respuesta con un mensaje de superación y amor: “Ojalá que cuando tu hijo o hija se equivoque, no tengas un comentario despectivo ni ofensivo, sino que le hables de superación y jamás bajar los brazos ante cualquier adversidad y que lo mejor es aceptar las cosas y salir adelante sin recriminaciones y con mucho amor”.

La adicción al alcohol de Orellana ha sido un tema público desde hace tiempo, y ella misma ha hablado abiertamente sobre su lucha contra esta enfermedad. En una entrevista en el programa “Sígueme y te sigo”, Orellana reveló que su hijo estaba viviendo con su abuela debido a su situación de alcoholismo. La cantante reconoció que era la culpable de la situación y que entendía por qué los tribunales habían acordado que era lo mejor para su hijo.

Katherine Orellana