Nacho Pop anuncia su partida de La Red: “Soy el último integrante del Hola Chile… así que apago la luz, cierro la puerta...”

“Al parecer soy el último integrante del Hola Chile… así que apago la luz, cierro la puerta y vamos por nuevos horizontes… ahhh se vienen cositas…”. Esta es la frase que resume el último post de Nacho Pop, quien dio a conocer que se va de La Red.

“Este viaje llegó a su final... dejo voluntariamente lo que fue mi familia, equipo y compañeros durante 2020, 2021, 2022 y 2023. Me voy de La Red con agradecimiento. Me despido con este móvil que ha sido uno de los que más me ha gustado y que representa ese espíritu positivo que a pesar que llueve... hay que sonreír”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram.

“Pude cubrir elecciones y hasta cambio de mando en La Moneda. Gracias a la gente que siempre me ha mostrado su cariño y que en cada móvil me regaló tantos lindos momentos y rieron conmigo”, escribió, agradeciendo a todos sus compañeros de trabajo.

Y así se va el último rostro que quedaba del programa Hola Chile, que ya vio la partida de Julia Vial y Eduardo de la Iglesia.