Ignacia Michelson y sus deseos de participar en un reality familiar: hasta con Marcianeke

Ignacia Michelson encendió las alertas de reality. Y es que a través de sus stories contó que de Gran Hermano de CHV llamaron a su mamá, para que formara parte del encierro, pero la respuesta fue un no.

Ante esto nos comunicamos con la exchica reality para saber más sobre esto y nos encontramos con otras novedades.

“Muchos queriendo entrar a Gran Hermano y llaman a mi mamá para entrar, deberían hacer nuestro propio reality”, fue la publicación de “La Nacha”.

“Es que siempre llaman y postula gente, pero no es sólo con postulación, de hecho para mis primeros reality yo no postulé me llamaron ellos, siempre es así”, dijo Michelson.

Finalmente, su mamá dijo que no, “pero si fuera un formato como las Michelson iría feliz porque los reality con gente externa no le gustan mucho”.

Storie de Ignacia Michelson Captura Instagram

“Las Michelson”

Consultada sobre si le gustaría estar en un reality familiar, Michelson dijo que “no es que me gustaría, es que mi vida es un reality y la verdad mi familia es muy divertida”.

Si volvería a entrar a un reality, “La Nacha” dice que “todo depende del formato y el tiempo, no sé si si mi cabeza está preparada para algo así ahora”.

“Además la tele está súper fome, se necesita otro tipo de concepto”, agrega. En caso de que dijera que sí a un programa de tele realidad, tendría que salir su pololo, Marcianeke.

“Diría que sí”, responde Michelson, explicando que “él es parte de mi vida, vivimos juntos”.