“Si es que llego a las 40 semanas”: Valentina Roth reveló la fecha de parto tentativa de su hija Antonia

Valentina Roth compartió este martes con sus seguidores de redes sociales nuevos detalles de su embarazo, y en esta ocasión, respecto de la fecha en que eventualmente dará a luz a su hija Antonia.

Como ha sido una constante en la relación que mantiene con sus fans, Valentina abrió un hilo de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram para responder a las consultas, que en esta ocasión, y considerando lo avanzado de su embarazo, se centraron en conocer detalles de su parto y su futuro rol de madre primeriza.

Las fechas de Valentina Roth

“¿Fecha de parto? Estás hermosa Vale. Te sigo desde Yingo. Me caes la raja”, preguntó una fanática de Roth, quien no se hizo mayores problemas para confirmar que su parto, en condiciones normales de término (está en su semana 34 de gestación), debería llegar en los primeros días de junio.

“Como que siento que cada día me está creciendo más la guata. ¿Seré yo? Pero estoy como, oh. Fecha de parto. Ya, si llego a término, sería como en nueve (...) uy, la weona, la primera semana de junio. Si es que llego a las 40 semanas”, reveló la figura televisiva, quien luego sinceró la forma en que esperar asumir su maternidad.

Valentina Roth. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Yo no sé cómo voy a ser como mamá, porque uno siempre trata de dar lo mejor de lo mejor, pero ni siquiera (...) no sé. Pero lo que sí sé es que hay varios ejemplos de los que no quiero ser como mamá”, prosiguió.

“O sea, yo sé como no voy a ser. Y lo tengo más que claro. Porque hay unas mamás. Ay, Dios mío. Valor”, aclaró Vale, quien sobre el final, y luego de delatar en broma que su pareja (Manuel) fuera el responsable del embarazo, al no dejarla seguir con su tratamiento anticonceptivo, dio algunas pistas de como serán los primeros meses de la pareja como padres primerizos.

“Quiero estar tranquila”: Vale Roth se desconecta de las redes y pide que no la mencionen en programas de farándula

“Quien se desubicó fue ella”: Sabrina Sosa respondió con todo a Vale Roth por sus recientes dichos