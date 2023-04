Sabrina Sosa se refirió a cita con Roberto Cox en concierto de Alejandro Sanz: La felicitaron

Sabrina Sosa se refirió a la foto que se filtró junto al periodista Roberto Cox en el concierto de Alejandro Sanz, sin embargo su respuesta no convenció mucho, puesto que aseguró fue una “coincidencia” que quedaran sentados uno al lado del otro y que no habrían ido juntos.

En la imagen están sentados uno al lado del otro, conversando. Idéntica a la anterior que se compartió en redes sociales, cuando los fotografiaron en un casino de juegos.

roberto cox Roberto Cox junto a Sabrina Sosa. Captura de Instagram

“Viste la cantidad de pistas que me está dando la vida...la vida me está dando señales y no la sé agarrar”, bromeo Sosa.

Sin embargo, al ser consultada por sus compañeros de “Sígueme y te sigo” Sabrina Sosa afirmó que por obra del destino quedó sentada al lado de Roberto Cox, quien es más fanático que ella del cantante español.

“Sí me gusta Alejandro Sanz. Roberto es más fanático que yo. No fuimos juntos. Yo compré mi entrada dos o tres meses atrás y justo me tocó al lado con él”, señaló Sabrina en el programa de TV+.

Sabrina Sosa y Roberto Cox en concierto de Sanz

“Les juro que fue de casualidad. No hablamos seguido pero sí hablamos. Yo le hablo por Instagram”.

Respecto qué hicieron después del concierto, aseguró que se fue directo a la casa, puesto que Cox “tenía que levantarse temprano”.

Sin embargo, no cerró las puertas al romance, pero lanzó indirecta al periodista de CHV.

“Fue muy lindo el concierto. Yo solo estoy siguiendo las pistas que me da la vida”, explicó.

Además, tras ser consultada en qué ubicación coloca a Roberto Cox, en un pódium junto a Alejandro Sanz y Romeo Santos, con quien se dio un piquito, ella sinceró que al periodista de CHV lo corona en el primer puesto.

Sabrina Sosa Captura Instagram

Tras ello, Mauricio Israel las hizo de cupido y le recomendó a Sabrina Sosa considerar la opción de formalizar, puesto que Roberto Cox sería un buen partido.

“Yo lo quiero mucho. Te lo recomiendo. Es una extraordinaria persona. Muy educado, muy correcto. Un muchacho que lo recomiendo a ojos cerrado”, sentenció.