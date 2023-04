Pamela Leiva dice que su exmarido la odia: “No puede haber hecho todo lo que hizo y no saber que no se las iba a llevar peladas”

La actriz y comediante Pamela Leiva se confesó desde lo más íntimo en en el programa Hazte Ver, con su amiga Maly Jorquiera, donde contó detalles de su actual relación con su exesposo y su familia.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo, Leiva precisó que su matrimonio con Pablo Segura en el año 2017 terminó un año después, cuando le pidiera él mismo el divorcio.

De hecho contó que en la audiencia en el tribunal de Familia no fue su ex, sino que mandó a sus papás, por lo que el trámite fue mucho más amigable.

“Y yo me paré donde ellos y dije ‘ya, si no vino el hombre, para qué vamos a hacer que estamos enojados’. ‘Wena Pamelita’, y abrazados. El año pasado fuimos a un velorio, me pasaron a buscar, me subo al auto, ‘oiga suegro, disculpe, no sé decirle de otra forma’. ‘Usted toda la vida me puede decir suegro’”, contó Pamela Leiva.

¿Y su exmarido?

“Obviamente con mis exsuegros no hay una relación fluida. Nos hemos encontrado un par de veces. Hay mucho cariño, mucho amor, pero hoy día es difícil mantener una comunicación más cercana, porque hay muchos temas sensibles y está el hijo de por medio, que me odia. Yo sé que a él le complica. Le complica la exposición. Le complica todo lo que ha pasado. Pero bueno, ya está”, señaló.

“El tiene que asumir con quien se casó. No puede haber hecho todo lo que hizo y no saber que no se las iba a llevar peladas”, dijo la comediante, haciendo referencia a sus rutinas.