Daniela Aránguiz revela por qué publicó carta que le envió Jorge Valdivia

Hace unos días Daniela Aránguiz publicó una carta que le envió Jorge Valdivia, para luego borrarla. “Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas”, versaba la misiva.

Asimismo, el exfutbolista realizaba un mea culpa sobre las infidelidades y mentiras que le dijo a Daniela durante toda su relación. “Es verdad, fui un verdadero CS…”, admite.

Carta de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz | Instagram

Y ahora en “Zona de Estrellas” relató por qué la publicó. “Esta carta la puse y después me arrepentí porque no puedo creer que hay tantas contradicciones de decirme que nos demos una oportunidad, que me ama y después decir una cosa así de mí (que había congelado unos calzoncillos)”, explicó.

“Yo no puedo creer que una persona pueda tener un doble discurso tan grande y escribirme cosas así , que así como esa carta tengo millones de otras cosas escritas en mi celular porque me sigue mandando indirectas, son códigos de pareja que yo sé que son para mí”, dijo de acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo.

Por otro lado, anunció que “yo voy a escribir un libro, esta decisión la tengo tomada hace mucho tiempo. Me voy a demorar un tiempo en escribirlo, entonces estoy recopilando mucha información”.