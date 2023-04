Rodrigo Villegas recuerda bonito gesto de su amigo Kurt Carrera cuando murió su padre

Rodrigo Villegas será el invitado este domingo en un nuevo capítulo del porgrama “De Tú a Tú”, en el cual hablará sobre diversos temas de su vida profesional, pero también la personal, como el momento en que afrontó la muerte de su padre y el bonito gesto de su amigo Kurt Carrera para apoyarlo, según consigna La Cuarta.

El comediante, que realizó una exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar de este año, enseñará su casa ubicada en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, a la cual llegó a instalarse en 2018. En este lugar también dará a conocer sus numerosas mascotas, entre ellas 18 perros. “Ellos comen 200 kilos mensuales de comida”, explicará.

Asimismo, revivirá en la conversación con Martín Cárcamo cómo afrontó la muerte de su padre, aquejado de un cáncer de pulmón, tras cinco años de lucha contra la enfremedad.

De acuerdo con una confidencia que revelará, el hombre sorpresivamente decidió, cuando sabía que le quedaban meses de vida, terminar con sus estudios escolares.

“La última enseñanza que me dejó es que uno puede hacer lo que sea en cualquier momento, nunca es tarde. Se inscribió para terminar la enseñanza media a los 64 años, cinco o seis meses antes de que se fuera. De verdad me sorprendió eso, lo encontré un tremendo ejemplo de superación. Iba un rato a clases, porque se ahogaba, pero iba. Eso me enseñó a mí que uno puede hacer lo que quiera, y el único que se pone trabas es uno mismo”, recordará con mucha emoción.

El bonito gesto de su amigo

Sobre este tema, comentará que el fallecimiento de su papá sucedió cuando él estaba en plena transmisión en vivo de “Morandé con Compañía”. Es más, compartirá que una de las personas que lo apoyó en ese difícl momento fue su amigo Kurt Carrera. Para Villegas, este colega es “un niño en cuerpo de hombre”.

“Kurt fue a verme a la clínica el día en que murió mi padre. Llegó como a las 5.30 de la mañana. Como yo no había dado ninguna información sobre dónde estaba, recorrió todos los hospitales y clínicas, hasta que llegó a la Indisa a esa hora”, relatará Rodrigo.