Fran García-Huidobro revelará el feo desaire que le hizo Margot Kahl en TVN: “Siguió de largo”

Este viernes Chilevisión emitirá un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en el cual los invitados al estelar serán Jordi Castell, Giancarlo Petaccia, Paola Troncoso y Fran García-Huidobro. Esta última relatará en e programa un feo desaire que le hizo Margot Kahl en una visita a TVN.

Fran revelará esta situación en los pasillos del canal estatal durante el primer “Punto de Encuentro”.

De acuerdo con lo que narrará la ex Primer Plano, se topó con Margot e intentó saludar a la animadora de “Hoy se Habla”, que conduce junto a Yamila Reyna, María Elena Dressel y María José Castro.

García- Huidobro contará que “creo que uno siempre debe presentarse, y el otro día estaba en TVN y veo pasar a Margot Khal”.

“Le digo ‘hola Margot, ¿cómo estás?’, y ella siguió de largo, ni me miró”, añadirá la comunicadora.

“Eso hizo que confirme mi pensamiento de que uno siempre tiene que presentarse, porque no hay que asumir que te conocen”, argumentará.

A continuación, Fran asegurará que, efectivamente, la ex conductora de “Buenos Días a Todos” no quiso saludarla, descartando que no la reconoció u otra circunstancia.

“Después me dijeron que no fue que no me reconoció, según las personas con las que hablé me dijeron que me vio y básicamente no me quiso saludar”, indicará en “Podemos Hablar”.