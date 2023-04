“Siempre es entretenido”: Elenco de ‘Me late’ se reencuentra esta noche en televisión

Me Late

Esta noche en el nuevo capítulo de Qué dice Chile habrá dos equipos de celebridades, los cuales competirán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

Por eso, hasta el estudio llegarpan dos familias ligadas al ambiente artístico. Primero, Me late, compuesto por cuatro ex miembros del extinto programa de farándula de TV+, Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas, Luis Sandoval y Andrés Caniulef. Y segundo, Girls power, integrado por cuatro ex panelistas de otros formatos de farándula como Kika Silva, Pancha Merino, Krishna de Caso y Yasmín Valdés.

“Siempre es entretenido reencontrarse con estas personas con las que hemos trabajado, peleado, amado y odiado. Sirve para recordar viejos tiempos y para jugar este juego tan divertido. Aunque nos informaron mal, nos juntamos a estudiar toda la noche conceptos, palabras, países, capitales. Creo que nos equivocamos de programa”, dijo Sergio Rojas, tal como consigna Página 7.

“Lo pasamos muy bien, pero fue una actuación muy paupérrima. Este equipo deja mucho que desear”, agregó, Daniel Fuenzalida.

“Estoy demasiado chocha de haber estado en este programa, lo veo con mi familia todos los días y me encanta la versión con los famosillos. Siempre lo juego en casa, así que tengo mucho ensayo, ojalá me vaya bien gracias a eso”, dice, por su parte, Yasmín Valdés.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Regazo, que en sus 57 años de historia se ha dedicado a mejorar la condición biopsicosocial de niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones de exclusión social, ofreciendo un trabajo multidisciplinario preventivo y de protección ante cualquier situación de pobreza y vulneración de derechos en la población infantojuvenil.