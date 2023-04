“Pensé que era más inteligente”: Yamila Reyna barre con Argandoña tras comentario “sexista”

La animadora de TVN, Yamila Reyna, hizo un alto a sus vacaciones en Tulum, México, para responder nuevamente a las insinuaciones que realizó Raquel Argandoña en su contra, quien dio a entender que la actriz argentina está triunfando en el canal de todos los chilenos, por haber intimado con algún alto ejecutivo. A raíz de este, respondió con todo, en conversación con el periodista Luis Sandoval, quien reveló el audio en el live “Que te lo digo”, junto a Sergio Rojas y Paula Escobar.

“No estoy para agarrar malas energías de nadie. La verdad es que me extraña, porque yo con ella siempre he tenido la mejor de las ondas y me parece extrañísimo que una mujer de la mentalidad de ella haga un comentario como ese. Me pareció ofensivo, lastimoso, sexista y retrógrado. Realmente, no sé qué le habrá pasado, pero lamento muchos esos comentarios. Pensé que era más inteligente”, remató.

Estas palabras, tras los dichos que La Quintrala realizó en “Tal cual” cuando trató a la comediante de “la regalona de TVN”.

Yamila Reyna responde a Argandoña

“¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7″, dijo, recalcando “es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto”, aseguró en su programa “Tal Cual”.

Claramente, Yamila no dejó pasar las palabras de la “Quintrala” y utilizó una publicación de TiempoX para mandarle un mensaje a la madre de Kel Calderón.

“Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy. Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, sentenció Yamila Reyna.

Asimismo, Mariela Montero igual se fue en contra de Argandoña: “La envidia no tiene edad… Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma, talento, que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños”, afirmó.